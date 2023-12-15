Число преступлений в Подмосковье с начала года сократилось почти на пять процентов

За одиннадцать месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировали более 65,2 тысячи преступлений. Это на 4,8 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Так, на 16,1 процента снизилось число преступлений в общественных местах, на 24,2 процента стало меньше разбоев, на 32 процента уменьшилось количество грабежей и на 6,4 процента — мошенничеств.

Краж стало меньше на 15 процентов: квартирных — на 19,1 процента и краж транспортных средств — на 25,2 процента. При этом более чем на треть — 33,6 процента — выросло число хулиганств.

Также с начала года в Московской области было зарегистрировано свыше 7,1 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рост составил 6,6 процента. Кроме того, было установлено 749 фактов нарушения ПДД. Это на 3,4 процента больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестные украли из припаркованного автомобиля почти пятьдесят миллионов рублей.