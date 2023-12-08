Ограбление водителя в Химках на 48 миллионов рублей попало на видео

В подмосковных Химках неизвестные похитили из припаркованного автомобиля 48 миллионов рублей. Деньги находились в бумажном пакете, который лежал на заднем сидении.

Происшествие случилось накануне днем возле отделения банка на Юбилейном проспекте. Водитель автомобиля в момент кражи находился внутри, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские ищут грабителей. Налетчики попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Кадры их побега опубликовали прокуратура Подмосковья и Главное управление МВД России по Московской области.

Установление причастных к преступлению и ход расследования дела контролирует Химкинская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который украл из спорткомплекса кабель почти на сто тысяч рублей.