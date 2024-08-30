Гладков: число погибших при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района увеличилось до пяти человек

Количество погибших при обстреле украинскими боевиками Белгородского района и самого Белгорода, что произошел в пятницу вечером, 30 августа, возросло до пяти, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

По последним данным, как отметил Гладков, в ходе вражеской бомбежки пострадали 37 мирных жителей, среди которых шестеро детей.

«От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал Гладков.

Как уточнил губернатор Белгородской области, ВСУ атаковали российский регион при помощи кассетных боеприпасов из РСЗО чешского производства «Вампир». Сейчас семь пострадавших, в числе которых находятся три ребенка, в тяжелом состоянии доставлены в больницы. За их жизнь борются медики.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обстрела Белгорода украинскими боевиками.