Число раненых при вечернем обстреле Белгорода выросло до пяти

ВСУ обстреливают Белгородскую область второй день. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что число раненых выросло до пяти.

За последние сутки после обстрела в Белгороде в больницу попали четыре человека с разными травмами. Недавно к врачам также обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Ему помогли и отпустили домой. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Как отметил Гладков, повреждения из-за атки ВСУ получили 37 частных домов, 21 автомобиль, шесть надворных построек. Жителям предоставили временные пункты для размещения, но многие остались у родственников.

Удары также повредили линию газопровода, однако осмотры и проверки будут проведены 25 сентября утром.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ повреждены больше 40 домов.