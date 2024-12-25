Число спасшихся после крушения самолета AZAL выросло до 29 человек

По итогам авиакатастрофы, которая произошла рядом с казахстанским городом Актау, на борту воздушного судна выжили 29 человек. Такие данные появились у телеграм-канала Mash.

По утверждению микроблога, спасателями было вытащено из-под обломков авиалайнера 29 человек. Все они отправлены в больницу, 11 из них пришлось разместить в реанимации. Морг в Актау переполнен, поэтому все тела погибших будут размещать в палатках на его территории. Также появились сведения о том, что все работы медиков на месте, где произошла авиакатастрофа, были приостановлены.

«Сейчас жители Актау приходят сдавать кровь для выживших в городской центр сдачи крови», — указали авторы сообщения.

По предварительным данным, почти все выжившие — пассажиры. Из пяти членов экипажа сумел спастись только один человек.

Ранее представители Казахстана заявили, что на борту упавшего судна произошел взрыв баллона. К месту авиакатастрофы были немедленно отправлены 22 бригады скорой помощи, их усилили еще шестью бригадами врачей из центра медицины катастроф.