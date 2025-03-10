Число жертв атаки на рынок в Великих Копанях возросло до четырех

В результате атаки на рынок в Великих Копанях, расположенных в Херсонской области, количество жертв увеличилось до четырех, проинформировал прессу Владимир Василенко, пресс-секретарь главы региона, передает «Интерфакс».

В воскресенье, 9 марта, губернатор Владимир Сальдо сообщил об обстреле Великих Копаней. Согласно его информации, удар был произведен с использованием двух ракет HIMARS.

Первоначальные данные указывали на семь пострадавших, один из которых умер. Среди погибших — несовершеннолетний в возрасте 15 лет.

Как сообщил Василенко, четыре человека, получившие серьезные ранения и находящиеся в критическом состоянии, были направлены для получения медицинской помощи в Крым.

Ранее сообщалось, что украинские боевики поразили свои же позиции в Судже ракетами HIMARS.