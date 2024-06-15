Число жертв ДТП со въездом микроавтобуса в людей в Благовещенске увеличилось до пяти человек

Еще два человека погибли в результате ДТП со въездом минивэна в толпу людей в Благовещенске, сообщил SHOT.

Отмечается, что от полученных травм скончались 50-летняя женщина и 15-летний подросток. Также жертвами трагедии стали 49-летняя женщина и два подростка. Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до пяти человек. В крайне тяжелом состоянии в реанимации находится один из пострадавших.

Днем 14 июня микроавтобус на скорости 100 километров в час влетел в прохожих на улице Василенко. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил незначительные травмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум и более лицам в состоянии алкогольного опьянения (пункт «а» части 6 статьи 264 УК РФ). Мужчине, находящимся за рулем, грозит до 15 лет лишения свободы. Дело находится под личным контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В связи с трагедией в Амурской области отменили все праздничные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что число погибших при обрушении подъезда в Шебекине Белгородской области увеличилось до четырех человек.