Число жертв ДТП сократилось в Подмосковье

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подвели итоги показателей аварийности на дорогах за прошлый год. Ряд показателей стал ниже, чем годом ранее.

Так, количество аварий на дорогах снизилось на 0,6%, число жертв ДТП — на 7%, количество людей, получивших травмы, — на 2%.

Чаще всего аварии с пострадавшими были следующими: наезды на припаркованные автомобили и столкновения.

Работа по снижению аварийности в области ведется постоянно. В том числе мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Южно-Лыткаринскую дорогу в области планируется достроить к концу года.