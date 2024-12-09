Число жертв крушения военного вертолета в Турции достигло пяти
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В результате падения военного вертолета на юге Турции в провинции Ыспарта погибли пять военнослужащих, сообщил губернатор Абдуллах Эрин в эфире телеканала AHaber.
Изначально губернатор говорил о четырех жертвах. По его словам, учебный полет закончился крушением военного вертолета в районе Кечиборлу рядом с заправочной станцией.
Глава города Ыспарта Шюкрю Башдеирмен отметил в интервью телеканалу, что катастрофа могла произойти из-за столкновения двух вертолетов.
По информации пресс-релиза Министерства обороны Турции, подтверждена гибель пятерых военных, еще один человек получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Министерство уточнило, что в крушении участвовал вертолет американского производства Bell UH-1 Iroquois.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку Киева похитить российский вертолет.