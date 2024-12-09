Число жертв крушения военного вертолета в Турции достигло пяти

В результате падения военного вертолета на юге Турции в провинции Ыспарта погибли пять военнослужащих, сообщил губернатор Абдуллах Эрин в эфире телеканала AHaber.

Изначально губернатор говорил о четырех жертвах. По его словам, учебный полет закончился крушением военного вертолета в районе Кечиборлу рядом с заправочной станцией.

Глава города Ыспарта Шюкрю Башдеирмен отметил в интервью телеканалу, что катастрофа могла произойти из-за столкновения двух вертолетов.

По информации пресс-релиза Министерства обороны Турции, подтверждена гибель пятерых военных, еще один человек получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Министерство уточнило, что в крушении участвовал вертолет американского производства Bell UH-1 Iroquois.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку Киева похитить российский вертолет.