ФСБ заявила о раскрытии намерений по захвату вертолета МИ-8МТПР-1, предназначенного для радиоэлектронной борьбы и находящегося на вооружении ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины пытались завербовать российского пилота, чтобы он угнал вертолет на территорию, контролируемую Вооруженными силами Украины.

В рамках оперативной работы российская контрразведка выявила места расположения противовоздушной обороны и дислокацию украинских подразделений, по которым затем было проведено успешное огневое поражение, сообщили в ФСБ.

На представленном видео пилот рассказывает, что к нему через приложение Telegram обратился некий Сергей из украинских спецслужб, который пытался его завербовать.

Пилоту было предложено отравить членов экипажа в запланированный день и затем доставить вертолет на контролируемую ВСУ территорию. Кроме того, ему предложили помочь с перевозкой его семьи в Кишинев.

Это не первая успешная операция российских контрразведчиков. В июле текущего года ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб захватить дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России.

Российскому пилоту обещали $3 млн и предоставление итальянского гражданства за перелет на украинскую территорию. В ходе этой оперативной ситуации были собраны данные, которые позволили нанести огневой удар по аэродрому Вооруженных сил Украины в Озерном.

По словам экс-депутата Рады Украины Владимира Олейника, спецслужбы Незалежной вели свою работу под полным контролем запада.