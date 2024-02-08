Число жертв массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье увеличилось до двух

Число погибших в массовой аварии на трассе М-4 в Подмосковье выросло до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, передает ТАСС .

В ведомстве уточнили, что еще шестнадцать человек получили различные травмы. Одиннадцати пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, еще пятеро — госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Авария произошла накануне около трех часов дня. На трассе «Дон» столкнулись около сорока автомобилей. Движение на участке дороги, где случилось ДТП, было полностью перекрыто. Сейчас оно уже восстановлено.