Число жертв обрушения крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 124 человек

Продолжается разбор завалов после обрушения крыши ночного клуба в Доминикане. Уже найдены тела 124 погибших. Об этом сообщило издание El Avance Media.

Журналисты сослались на заявление, сделанное Хуаном Мануэлем Мендесом, руководителем национального Центра по чрезвычайным ситуациям.

«Число погибших выросло до 124, число госпитализированных осталось неизменным», — указал он.

Ранее уже сообщалось, что в Доминикане в городе Санто-Доминго в ночь на понедельник, 7 апреля, обрушилась крыша ночного клуба Jet Set. Заведение было забито посетителями, с тех пор список погибших практически ежедневно растет. По горячим следам в больницы было доставлено 155 пострадавших. По итогам ЧП в республике был объявлен трехдневный национальный траур.