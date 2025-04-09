При обрушении крыши в клубе в Доминикане погибли 58 человек

58 человек погибли в результате обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике. В больницах находятся 155 человек. Такие данные привел директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Democrata Multimedios в соцсети.

Обрушение крыши клуба, расположенного на проспекте Независимости в Санто-Доминго, произошло в ночь на 7 апреля, когда в заведении было много посетителей. До сих пор продолжается разбор завалов и поиск людей.

В Санто-Доминго объявлен трехдневный национальный траур.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура начала проверку после обрушения на шахте «Ново-Кальинская».