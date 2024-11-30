Число жертв отравлений в социальном центре на Алтае выросло до пяти человек

На протяжении ноября в социальном центре «Рубикон» отравилось и умерло пять человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Количество тех, кто насмерть отравился в социальном центре «Рубикон» в Алтайском крае, составляет пять человек.

«Не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения г. Барнаула Алтайского края для оказания медицинской помощи», — указал микроблог.

По решению суда председатель правления Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон» А.Л. Гельфенбайн был отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось всего о трех смертях из-за отравлений на Алтае. Тогда же говорилось, что пострадало 24 человека. Троих пришлось поместить в реанимацию, еще у трех человек отравление протекает бессимптомно.