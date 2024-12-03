Число жертв отравления в соццентре в Алтайском крае увеличилось до семи человек

Согласно отчету пресс-службы министерства здравоохранения Алтайского края, в Калманском районе еще один пациент погиб в результате отравления в социальном центре, сообщил «Интерфакс».

Таким образом, общее число жертв возросло до семи. Как сообщают власти здравоохранения региона, на утро вторника в медицинских учреждениях остаются 23 пострадавших: состояние троих из них оценивается как критическое, у десяти — средней тяжести, а еще десять человек находятся в легком состоянии.

Напомним, что 28 ноября в селе Калистратиха были найдены признаки отравления у постояльца частной социальной организации, и его тело было обнаружено.

После этого были госпитализированы еще 25 человек с похожими симптомами, а также один контактный, из которых позже двое скончались. В связи с произошедшим было открыто уголовное расследование.

Ранее 29 ноября сообщалось, что число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае возросло до 26.