Число жертв тайфуна «Яги» во Вьетнаме достигло 152

Примерно 300 человек либо погибли, либо считаются пропавшими без вести в результате сильного наводнения в северных районах Вьетнама. Наводнения и оползни в некоторых северных областях привели к гибели 152 человек, а 140 жителей числятся пропавшими без вести, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Наибольшие потери среди погибших и пропавших без вести зафиксированы в трех горных провинциях — Лаокай (53 человека погибли, 102 пропали без вести), Каобанг (29 погибших, 23 пропавших без вести) и Йенбай (37 погибших, 3 пропавших без вести).

Власти столицы предупредили о возможных затоплениях в некоторых центральных районах города из-за резкого подъема уровня воды в реке Хонгха (Красная река).

На текущий момент уровень воды составляет 10,76 м, что на 0,26 м выше второго уровня паводковой опасности.

Более 1 тыс. домохозяйств, расположенных вдоль дамбы реки, эвакуированы в безопасные зоны.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в течение следующих 12-24 часов уровень воды в реке будет постепенно снижаться и опустится ниже второго уровня паводковой опасности.

Ранее сообщалось, что житель Подольска, застреливший своего знакомого, предстанет перед судом.