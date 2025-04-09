Число жертв трагедии в Доминикане выросло до 79

Количество жертв трагедии с обвалом кровли в ночном клубе Jet Set, расположенном в столице Доминиканской Республики, возросло до 79 человек. Информацию предоставила местная газета Diario libre, ссылаясь на слова директора Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуана Мануэля Мендеса.

Он подчеркнул, что поисковые работы, направленные на обнаружение людей, все еще находящихся под обломками, будут продолжаться до тех пор, пока родственники пропавших без вести сообщают о своих не найденных близких.

Мендес также отметил, что за последние несколько часов спасатели не обнаружили признаков жизни. По информации издания, число пострадавших, нуждающихся в госпитализации, превысило 150 человек.

До этого президент карибского государства Луис Абинадер объявил трехдневный общенациональный траур в связи с произошедшей трагедией.

Ранее сообщалось, что новые марки пива из Доминиканы появятся на российском рынке.