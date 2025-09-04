Число жертв землетрясения в Афганистане значительно выросло

Число жертв разрушительного землетрясения в Афганистане продолжает стремительно расти. РИА Новости со ссылкой на Ariana news передает , что погибшими числятся уже 2200 человек.

Иностранные обозреватели со ссылкой на заместителя пресс-секретаря властей Афганистана Хамдуллу Фитрата пишут, что количество погибших достигло 2205 человек, еще 3640 пострадали. Не исключают, что это цифры могут пойти и дальше.

Напомним, что мощные подземные толчки магнитудой 6.0 произошли в ночь на 31 августа на востоке страны. Стихийное бедствие особенно сильно ударило по провинциям Кунар, Лагман и Нангархар, где были полностью разрушены целые деревни. Местная система здравоохранения, десятилетиями ослабленная конфликтами и экономическими проблемами, оказалась не готова к масштабам катастрофы.

Сильные афтершоки усложняют поисково-спасательные операции и повышают риски дальнейших разрушений. Эта трагедия стала одним из самых смертоносных землетрясений в современной истории Афганистана.

Ранее сообщалось, что на Алеутских островах Аляски произошло землетрясение магнитудой 6.0.