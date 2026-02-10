Член СПЧ указал на разрыв в восприятии войны между элитой и фронтом

Покушение на генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева в Москве, которое он чудом пережил, обнажило куда более глубокие и тревожные проблемы, чем просто провал одного теракта. Соседка нападавших, годами проживавшая в одном с генералом доме, вероятно, вела наблюдение, что указывает на тщательную подготовку. Однако сам план оказался авантюрным, а киллер — плохо подготовленным, что и спасло Алексееву жизнь. Этот инцидент ставит перед обществом и властью неудобный, но критически важный вопрос: сколько еще таких «соседей» или «курьеров» могут находиться в непосредственной близости от других ключевых военных и разведчиков? Об этом сообщают Argumenti.ru.

Проблема безопасности лиц, имеющих доступ к государственной тайне, выходит на первый план, требуя немедленного пересмотра систем защиты и контроля за расселением. Однако, как указывает член СПЧ Кирилл Кабанов, корень проблемы может лежать еще глубже — в сознании части элиты.

Кабанов приводит шокирующую параллель, вспоминая публичное заявление одного из чиновников после теракта в «Крокусе», где гибель людей цинично сравнивалась со статистикой ДТП. Для части руководящего слоя, по его мнению, война остается далеким фоном, не затрагивающим их личный комфорт, безопасность и доходы. Это порождает две параллельные реальности: одна — на фронте, где гибнут люди, другая — в тылу, с бесконечными празднествами и ощущением вседозволенности. Подобный разрыв в восприятии реальности напрямую угрожает национальной безопасности, так как ослабляет бдительность и волю к принятию жестких, но необходимых решений.

По его словам, итогом этого происшествия должен стать не только пересмотр мер физической защиты. Не менее важна «перезагрузка» понимания происходящего в тех кругах, от которых зависят стратегические решения. Пока молодые ребята рискуют жизнями на передовой, запоздалое прозрение тыловой элиты, живущей в иллюзии оторванности от войны, может стоить слишком дорого. Выздоровление генерала Алексеева — это чудо, но полагаться на чудеса в вопросах безопасности государства — непозволительная роскошь. Стране, уже несколько лет живущей в условиях конфликта, необходима консолидированная реальность, где ответственность и осознание рисков разделяют все, особенно те, кто находится у руля.

