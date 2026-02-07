Стало известно о задержании киллера, стрелявшего в генерала Алексеева в Москве

Киллер, стрелявший в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, задержан в Дубае, утверждает бывший народный депутат Украины Олег Царев в своем телеграм-канале. По его словам, офицер пришел в себя в больнице.

Напомним, покушение на заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ произошло в пятницу, 6 февраля. В результате нападения он был ранен в спину. Жильцы дома сообщали, что слышали хлопки, похожие на выстрелы, а затем обнаружили окровавленного мужчину.

«К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал Царев.

По факту покушения на высокопоставленного российского офицера возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

Ранее телеграм-канал Mash генерал-лейтенант Владимир Алексеев потеряли три литра крови при ранении.