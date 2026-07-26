Члена правящей партии Турции и его родных застрелили на кладбище

На городском кладбище в провинции Батман на юго-востоке Турции неизвестные застрелили главу местного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмета Дирека, его сына Эрджана и племянника Бекира. Все трое скончались на месте, пишет MK.RU со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел вечером в районе Гюнейкент города Батман. По данным турецких СМИ, в том числе газеты Cumhuriyet, нападение было совершено на кладбище, где в момент трагедии находились трое родственников.

Мотивы пока не установлены, но полиция уже изъяла записи камер видеонаблюдения и пытается восстановить маршрут передвижения подозреваемых. На месте работают следователи, вход на кладбище перекрыт. Официальных заявлений от партийных лидеров или правительства пока не поступало.

Ранее сообщалось, что бизнесмен застрелил адвоката и директора колледжа из-за долга.