Члены нацбата «Азов» получили сроки от 13 до 23 лет лишения свободы

Дело 24 азовцев, включавшее девять женщин и пятнадцать мужчин, было передано в суд в мае 2023 года. Позднее выяснилось, что один из обвиняемых скончался, а двое мужчин и девять женщин были обменены.

В связи со смертью подсудимого, дело в отношении него было прекращено. Таким образом, суд вынес вердикт 23 лицам, из которых 12 присутствовали на заседании, а 11 были осуждены заочно.

Согласно решению суда, осужденным назначено от 13 до 23 лет лишения свободы, которые мужчины проведут в колонии строгого режима.

Обвиняемым были предъявлены обвинения по статьям о насильственном захвате или удержании власти, организации и участии в деятельности террористической организации. Некоторые из них также обвинялись в прохождении обучения для совершения терактов.

Следствие установило, что женщины в данном деле работали поварами в «Азове», а мужчины являлись бойцами нацбатальона. Все они были захвачены в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года.

Ранее сообщалось, что боевика «Азова» задержали в Кривом Роге по обвинению в подготовке теракта «по заданию РФ».

* Организация, признанная террористической и запрещенная в Российской Федерации.