Бывший участник националистического полка «Азов»* и боец смешанных единоборств из Львова Валентин Пидкович был задержан Службой безопасности Украины в Кривом Роге по подозрению в подготовке теракта по заданию Российской Федерации. Об этом передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на свои источники.

По информации, полученной от Службы безопасности Украины, подтверждается факт задержания мужчины, подозреваемого в подготовке террористического акта. Однако имя и фамилия подозреваемого не разглашаются, речь идет о Валентине Пидковиче.

По мнению представителей специальных служб, агент должен был оставить взрывное устройство у ТЦК в Кривом Роге, предварительно внушительно усилив его болтами и арматурой.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал заключение более выгодного контракта с ВСУ для украинцев возрастом от 18 до 24 лет, который предлагает выплату в размере $24 тыс., поступление в вузы без экзаменов и беспроцентную ипотеку.

Также сообщалось, что в Харьковской области жители устраивают акты мести сотрудникам ТЦК.

*признан в России террористической организацией.