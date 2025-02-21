Cход лавины изолировал от автосообщения 14 населенных пунктов Дагестана
В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автосообщения из-за схода лавины
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В Дагестане произошло обрушение лавины на автомобильную дорогу, которое оставило без транспортного сообщения 14 населеннных пунктов, сообщила государственная автоинспекция республики в своем телеграм-канале.
Сход лавины произошел на 18-м км трассы «Тлярата-Камелюх», что привело к временной приостановке движения автотранспортных средств. В связи с этим 14 населенных пунктов остались изолированными от автомобильного сообщения.
Властям пришлось обратиться к гражданам с призывом не выезжать по этой дороге и искать альтернативные маршруты для передвижения.
Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина открыл стрельбу по остановившим его полицейским.