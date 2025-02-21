Cход лавины изолировал от автосообщения 14 населенных пунктов Дагестана

В Дагестане произошло обрушение лавины на автомобильную дорогу, которое оставило без транспортного сообщения 14 населеннных пунктов, сообщила государственная автоинспекция республики в своем телеграм-канале.

Сход лавины произошел на 18-м км трассы «Тлярата-Камелюх», что привело к временной приостановке движения автотранспортных средств. В связи с этим 14 населенных пунктов остались изолированными от автомобильного сообщения.

Властям пришлось обратиться к гражданам с призывом не выезжать по этой дороге и искать альтернативные маршруты для передвижения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина открыл стрельбу по остановившим его полицейским.