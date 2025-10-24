ЧП в новосибирском детсаду: падение сосны на ребенка попало на видео

Прокуратура Новосибирской области обнародовала видеозапись инцидента, произошедшего на территории одного из местных детских садов. Кадры с камеры наблюдения, опубликованные в официальном телеграм-канале надзорного ведомства, зафиксировали момент внезапного падения крупной сосны в сторону пешеходной зоны, где находился ребенок.

В своем комментарии представители прокуратуры указали, что руководство дошкольного учреждения не приняло исчерпывающих мер для обеспечения безопасности воспитанников. В настоящее время по данному факту продолжаются проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка произошедшему.

Состояние пострадавшего мальчика медики оценили как стабильное. По информации источников, у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и растяжение мышц позвоночника. Мать малыша отметила, что трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности, которая помогла смягчить последствия падения дерева.

Ранее сообщалось, что мать с ребенком получили ранения при атаке дрона на жилой дом в Красногорске.