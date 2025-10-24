Мать с ребенком получили ранения при атаке дрона на жилой дом в Красногорске

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в подмосковном Красногорске пострадали несколько человек, включая ребенка. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, инцидент произошел на бульваре Космонавтов.

Согласно оперативным данным, в результате попадания БПЛА осколочные ранения получили женщина и ее восьмилетний сын. У ребенка медики диагностировали вывих колена.

Также пострадали двое взрослых жильцов дома — 47-летний мужчина и 46-летняя женщина, у которых зафиксированы черепно-мозговые травмы. Еще один, 61-летний мужчина получил ссадины и ушибы, но от госпитализации отказался.

Недавно в Сети появились кадры с места происшествия, на которых видны масштабы разрушений. Видео зафиксировало многочисленные осколки стекла на детской площадке, прилегающей к дому, а также квартиру, пробитую беспилотником насквозь.

Ранее сообщалось, что глава Красногорска проведал пострадавшего от дрона мальчика Богдана в Центре имени Рошаля.