Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в подмосковном лесничестве в ближайшие дни
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня на всей территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Завтра и послезавтра обстановка будет такой же, однако в Шатурском лесничестве класс пожарной опасности поднимется до четвертого, в Егорьевском — до пятого, а в Луховицком он опустится до первого.
Жителям региона напомнили, что при обнаружении природного пожара нужно незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны или в Систему-112 Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств региона.