Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в подмосковном лесничестве в ближайшие дни

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Сегодня на всей территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Завтра и послезавтра обстановка будет такой же, однако в Шатурском лесничестве класс пожарной опасности поднимется до четвертого, в Егорьевском — до пятого, а в Луховицком он опустится до первого.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении природного пожара нужно незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны или в Систему-112 Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств региона.

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