Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в подмосковном лесничестве в ближайшие дни

Завтра и послезавтра обстановка будет такой же, однако в Шатурском лесничестве класс пожарной опасности поднимется до четвертого, в Егорьевском — до пятого, а в Луховицком он опустится до первого.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении природного пожара нужно незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны или в Систему-112 Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств региона.