Чудо в ТРК: ботинок ребенка предотвратил падение с 4-го этажа в Перми

В торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Ребенок чуть не упал с высоты четвертого этажа после того, как стеклянное ограждение, на которое он облокотился, не выдержало веса и частично обрушилось.

Как сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «ЧП Пермь», падение удалось предотвратить лишь по счастливой случайности. По предварительной информации, ботинок мальчика зацепился за край стеклянной панели в момент падения, что и остановило его.

Причиной происхождения стала крайняя ненадежность конструкции. По имеющимся данным, крепежные элементы ограждения частично отсутствовали, а плинтусы были зафиксированы на обычный скотч, что не обеспечивало необходимой прочности и безопасности.

Особое возмущение у очевидцев вызвала реакция администрации торгового центра. После инцидента представители ТРК не только не принесли извинений пострадавшему ребенку и его родителям, но и не провели срочную проверку остальных ограждений на предмет аналогичных нарушений. В результате происшествия ребенок не пострадал.

