В Курске ребенок пострадала при катании на ленте эскалатора
В Курске девочка упала с эскалатора в ТЦ, ее госпитализировали с травмами
В Курске произошел несчастный случай с ребенком в одном из торговых центров. По информации управления СК РФ по региону, девочке потребовалась медицинская помощь после падения с эскалатора.
Инцидент, по данным местных пабликов, случился в ТЦ «Европа». Очевидцы запечатлели момент, когда ребенок, ухватившись за движущуюся ленту эскалатора, проехала на ней до второго этажа, но затем сорвалась вниз.
В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Точный характер полученных травм и текущее состояние ребенка не уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. В официальном сообщении ведомства говорится, что по данному факту следственным отделом по Центральному административному округу Курска организована процессуальная проверка.
Кроме того, глава регионального СК дал поручение о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия для установления полной картины произошедшего.
