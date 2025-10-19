В Курске ребенок пострадала при катании на ленте эскалатора

В Курске произошел несчастный случай с ребенком в одном из торговых центров. По информации управления СК РФ по региону, девочке потребовалась медицинская помощь после падения с эскалатора.

Инцидент, по данным местных пабликов, случился в ТЦ «Европа». Очевидцы запечатлели момент, когда ребенок, ухватившись за движущуюся ленту эскалатора, проехала на ней до второго этажа, но затем сорвалась вниз.

В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Точный характер полученных травм и текущее состояние ребенка не уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. В официальном сообщении ведомства говорится, что по данному факту следственным отделом по Центральному административному округу Курска организована процессуальная проверка.

Кроме того, глава регионального СК дал поручение о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия для установления полной картины произошедшего.

