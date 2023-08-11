«Чудом остался жив»: спасатели помогли пострадавшему в ДТП с тремя фурами в Подмосковье

Работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытащили 44-летнего водителя из кабины грузовика, попавшего в ДТП с участием еще двух фур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне на тридцать втором километре трассы «Волга» в Богородском округе. Большегрузы двигались в попутном направлении в сторону Москвы, рассказал начальник части Сергей Сергеев.

«Мужчина чудом остался жив, несмотря на то, что кабина грузовика, которым он управлял, от сильного удара оказалась смята, а дверь вырвана», — сказал спасатель.

Работники «Мособлпожспаса» приподняли деформированные части автомобиля и освободили ноги пострадавшего. Затем они аккуратно извлекли мужчину из кабины и передали его медикам скорой помощи. С травмами конечностей водителя доставили в Купавинскую городскую больницу.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь пострадавшим в ДТП в Луховицах.