«Чудом остался жив»: спасатели помогли пострадавшему в ДТП с тремя фурами в Подмосковье
Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшему в ДТП с тремя фурами в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытащили 44-летнего водителя из кабины грузовика, попавшего в ДТП с участием еще двух фур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Авария произошла накануне на тридцать втором километре трассы «Волга» в Богородском округе. Большегрузы двигались в попутном направлении в сторону Москвы, рассказал начальник части Сергей Сергеев.
«Мужчина чудом остался жив, несмотря на то, что кабина грузовика, которым он управлял, от сильного удара оказалась смята, а дверь вырвана», — сказал спасатель.
Работники «Мособлпожспаса» приподняли деформированные части автомобиля и освободили ноги пострадавшего. Затем они аккуратно извлекли мужчину из кабины и передали его медикам скорой помощи. С травмами конечностей водителя доставили в Купавинскую городскую больницу.
Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь пострадавшим в ДТП в Луховицах.