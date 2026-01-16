Чудовищное преступление в колыбели: отец из Екатеринбурга покалечил младенца и скрылся

По предварительной информации, сначала злоумышленник жестоко избил свою супругу, после чего обрушил ярость на их новорожденного сына. В результате нападения у месячного младенца зафиксирован перелом черепа. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы оперативно организовали поиски. Спустя несколько часов подозреваемого обнаружили и задержали в его частном доме. В настоящее время пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице под наблюдением врачей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.