Чудовищное преступление в колыбели: отец из Екатеринбурга покалечил младенца и скрылся
В Екатеринбурге отец сломал череп месячному сыну и жестоко избил жену
В столице Урала произошла чудовищная бытовая трагедия. Как сообщают Telegram-каналы, 52-летний мужчина в состоянии агрессии напал на собственную семью в квартире на улице Белореченская.
По предварительной информации, сначала злоумышленник жестоко избил свою супругу, после чего обрушил ярость на их новорожденного сына. В результате нападения у месячного младенца зафиксирован перелом черепа. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы оперативно организовали поиски. Спустя несколько часов подозреваемого обнаружили и задержали в его частном доме. В настоящее время пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице под наблюдением врачей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.