CNN: сенатор из Кентукки умер, упав в пустой бассейн
Сенатор из Кентукки Тернер умер после падения с газонокосилкой в пустой бассейн
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76-летний сенатор Джонни Тернер умер от травм, полученных в результате несчастного случая, сообщил телеканал CNN.
Инцидент произошел, когда политик, управляя газонокосилкой, упал в пустой бассейн. Тернера доставили в больницу, где врачи месяц боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
Лидер республиканцев в Сенате штата Митч Макконнелл выразил соболезнования в связи со смертью Тернера и вспомнил о недавней встрече с ним.
Макконнелл находился в Кентукки для оценки ущерба от наводнения и встретился с Тернером, который, стоя по щиколотку в грязи, помогал пострадавшим.
«Он был настоящим человеком, любившим свои горы и местных жителей», — отметил Макконнелл.
Тернер был известен своей активной поддержкой угольной промышленности и коневодства — ключевых отраслей экономики Восточного Кентукки.
Несмотря на трагическую утрату, его имя еще будет значиться в бюллетенях на предстоящих выборах в Сенат США, которые намечены на 5 ноября, поскольку единственный соперник Тернера вышел из предвыборной гонки. Штат теперь ждет новых кандидатов на вакантное место.
Ранее сообщалось, что в США умер главный противник президента Турции Реджепа Эрдогана Фетхуллах Гюлен.