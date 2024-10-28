CNN: сенатор из Кентукки умер, упав в пустой бассейн

Инцидент произошел, когда политик, управляя газонокосилкой, упал в пустой бассейн. Тернера доставили в больницу, где врачи месяц боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Лидер республиканцев в Сенате штата Митч Макконнелл выразил соболезнования в связи со смертью Тернера и вспомнил о недавней встрече с ним.

Макконнелл находился в Кентукки для оценки ущерба от наводнения и встретился с Тернером, который, стоя по щиколотку в грязи, помогал пострадавшим.

«Он был настоящим человеком, любившим свои горы и местных жителей», — отметил Макконнелл.

Тернер был известен своей активной поддержкой угольной промышленности и коневодства — ключевых отраслей экономики Восточного Кентукки.

Несмотря на трагическую утрату, его имя еще будет значиться в бюллетенях на предстоящих выборах в Сенат США, которые намечены на 5 ноября, поскольку единственный соперник Тернера вышел из предвыборной гонки. Штат теперь ждет новых кандидатов на вакантное место.

Ранее сообщалось, что в США умер главный противник президента Турции Реджепа Эрдогана Фетхуллах Гюлен.