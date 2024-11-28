CNN: советник Трампа Уолтц изучает идею о прекращении огня на Украине на время переговоров

На Украине при переговорах о мире могут прекратить боевые действия, чтобы заморозить конфликт. Мнение о необходимости введения такой меры появилось в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство CNN.

Майк Уолтц был назначен Дональдом Трампом своим советником по национальной безопасности. Он рассматривает ряд различных идей, связанных с прекращением украинского конфликта. В частности, есть инициатива, по которой стоит объявить о прекращении огня на все время переговоров о мире. Это позволит заморозить боевые действия.

Все детали такого соглашения до сих пор прорабатываются. Журналисты указали, что, скорее всего, администрация Трампа настоит на как можно быстром введении режима прекращения огня. Белый дом также потребует, чтобы подавляющее большинство расходов по поддержке Киева взяли на себя европейские страны.

Среди тех инициатив, о которых подумывают в США, есть отказ от любой военной помощи Украине, пока та не начнет мирные переговоры с Россией. Если же РФ не пойдет навстречу идее о переговорах, то ее будут шантажировать возможным увеличением помощи ВСУ. На украинской территории могут создать некие «автономные регионы».

Ранее Уолтц уже высказался по поводу урегулирования украинского конфликта. По его мнению, команды Трампа и Байдена уже действуют сообща, их усилия направлены в одну сторону.