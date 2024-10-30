В еще одной стране заблокировали Telegram-канал «RT на русском»

Канал «RT на русском» в мессенджере Telegram перестал работать в Литве. Он мог попасть под блокировку, как это случилось в других европейских странах.

Блокировки канала RT проводит сам Telegram, объявляя, что сообщества якобы «нарушают местное законодательство». Предполагают, что ограничения пытались ввести еще с начала СВО, но ранее это удавалось делать лишь частично.

Подписчики из Литвы и других стран отмечали, что могли читать канал без VPN. С похожей ситуацией столкнулись читатели из Швейцарии, Италии, Испании, Венгрии и Украины.

Для обхода блокировки советуют приобрести симку российского оператора, установить VPN и сменить геолокацию на телефоне.

Напомним, что в этом году RT попал под санкции США. Во многих прозападных странах прикрывают вещание и пытаются помешать деятельности канала.

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