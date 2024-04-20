Дагестанские силовики задержали пособницу террориста, 10 лет назад обезглавившего полковника МВД

В Дагестане была задержана женщина, которая была пособницей диверсанта-террориста Шаляпина. Он вместе со своей бандой устроил расправу над полковником полиции Салимгиреевым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Следователи считают, что 48-летняя женщина по имени Липа была пособницей руководителя террористической группировки «Кизилюртовская» Шаляпина, она работала на него с 2014 по 2015 год. Шаляпин вместе со своими тремя помощниками напали на дом Салимгиреева, некоторое время пытали его, а затем отрезали голову. Позже все участники этого преступления были ликвидированы в ходе операции силовиков.

Теперь же установлено местонахождение пособницы бандитов, а сама она задержана. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в кафе Дербента мужчина поссорился с местным жителем, а затем открыл по нему огонь. Преступник скрылся, а пострадавший был госпитализирован.