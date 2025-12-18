Дали 13 лет колонии: уроженца Украины осудили за госизмену в Новосибирске

Новосибирский суд вынес приговор в отношении 41-летнего уроженца Украины. Ему дали 13 лет лишения свободы, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от региональной прокуратуры. Следствием установлено, что мужчина, родившийся на территории Украины, решил помочь ВСУ. Он перевел на их нужды более 39 тыс. руб., сделав семь переводов. Для финансовой помощи он пользовался криптокошельками. В результате Новосибирский областной суд признал его виновным в государственной измене.

«Суд назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на один год», — указали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье двое подростков попали под суд за поджог леса по заданию с Украины. Они четырежды поджигали лесные участки за обещанное им денежное вознаграждение. Денег подростки так и не получили, но каждому из них грозит до 10 лет колонии.