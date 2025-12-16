В Забайкалье двое подростков попали под суд за поджог леса по заданию с Украины

Второму Восточному военному суду в Чите предстоит рассмотреть дела двух подростков, которые поджигали лесной массив. Следствие уверено, что это делалось по заданию с Украины. Об этом рассказало ТАСС.

Агентство сослалось на информацию, полученную от регионального управления Федеральной службы безопасности. В июне 2025 года двое подростков получили задание поджечь лес возле поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края. Им пообещали за это от $1,2 до $2 тыс. Это должно было быть сделано в интересах Украины. Несовершеннолетние совершили сразу четыре поджога лесных участков, но обещанных денег так и не получили.

Все действия молодых людей расценили как теракт, теперь они могут получить до 10 лет лишения свободы каждый. Дела в отношении фигурантов дела уже переданы в военный суд на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предотвратили теракт. Мужчина по заданию спецслужб Украины собирался заминировать газопровод и взорвать его, но был вовремя выявлен сотрудниками ФСБ. Он был задержан ночью в округе Серпухов. Злоумышленника взяли на месте преступления в момент попытки монтажа самодельного взрывного механизма.