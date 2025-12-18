Дали 15 лет: в Смоленске мужчина получил срок за попытку теракта на железной дороге

Житель Смоленска получил 15 лет колонии за то, что попытался провести теракт на железной дороге. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления Федеральной службы безопасности. Согласно ей, мужчина в 2024 году связался с организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. Он добровольно согласился на сотрудничество.

«Ему поступило задание забрать из схрона устройство, способное обеспечить сход состава с рельсов. Согласившись, смолянин предпринял попытку установки данного приспособления на железнодорожном полотне главного хода Московской железной дороги», — указали журналистам.

Действия обвиняемого должны были привести к крушению поезда. Его задержали в момент попытки совершения преступления, и признали виновным в участии в деятельности террористической организации, госизмене и покушении на диверсию. В результате мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима, причем на первые два года осужденного поместят в тюрьму.

