Дали большие сроки в колонии: двух жителей Перми признали виновными в заказном убийстве бизнесмена

Пермский краевой суд вынес решение по двум обвиняемым в причастности к заказному убийству предпринимателя Александра Лукова. Двоим фигурантам дела дали 16 и 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил портал Properm.ru.

Лукова застрелили в октябре 2023 года. Следствие установило, что заказчиком убийства стал его партнер по бизнесу Руслан Шардаков. Решением краевого суда заказчик был осужден на 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Вторым осужденным стал Роман Широков, его также признали причастным к преступлению и дали 17 лет колонии.

Третий обвиняемый в заказном убийстве, Андрей Широков, был выведен из состава подсудимых, так как он подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО в качестве участника. Он погиб в июне 2025 года.

Причиной преступления назвали желание Шардакова получить полный контроль над распределением доходов от совместной с Луковым предпринимательской деятельности.

