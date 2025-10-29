Дали восемь лет колонии: житель Владимира получил срок за поджог здания областного правительства

Мужчине, который пытался поджечь здание областного правительства во Владимире и машины рядом с ним, дали 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Следственного комитета.

Следствие установило, что 24-летний мужчина по заданию неизвестного 13 апреля 2024 года устроил нападение на правительственное здание. Он бросил в него бутылку с зажигательной смесью и взрывное устройство. После этого он пытался уничтожить машины, которые находились поблизости. Когда преступника попытались задержать росгвардейцы и сотрудники ФСБ, то обвиняемый оказал сопротивление. Он распылил им в лицо перцовую смесь и причинил ожоги глаз.

«Признан виновным в поджоге здания правительства Владимирской области, автомобилей и иных преступлениях. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет», — указали в Следкоме.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

