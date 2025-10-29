Уже второе наказание подряд за такое же преступление: россиянку повторно осудили за истязание сына

В Пермском крае суд вынес уже второе наказание в отношении женщины, которая систематически избивала собственного ребенка. Об этом сообщило на своем сайте региональное управление Следственного комитета России.

Женщина систематически избивала своего ребенка, и за это уже была осуждена. Вынесенное ей наказание не было связано с лишением свободы, и поэтому осужденная продолжила истязать ребенка. В результате ее снова судили за аналогичное преступление.

«Избивала мальчика, используя в том числе бытовые предметы. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указали правоохранители.

Приговор еще не вступил в свою законную силу. Пострадавшего ребенка уже изъяли из семьи. Следствие уже внесло в соответствующие органы представление по пресечению тех условий, которые способствовали совершению преступления.

