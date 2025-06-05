Дальность полета российских FPV-дронов увеличат до 50 километров

По утверждению микроблога, уже создана новая катушка для оптико-волоконного кабеля, которая позволяет управлять дроном на расстоянии 50 км. Ее вес при этом немногим больше 3,8 кг. Это дает возможности для заметного улучшения FPV-дронов, которые будут полностью защищены от средств радиоэлектронной борьбы. При этом они дают возможность получать на земле очень качественные изображения, что заметно улучшает результаты разведывательной деятельности. В случае увеличения дистанции полета подобных беспилотников российские войска получат еще один рычаг воздействия на тылы противника в условиях спецоперации.

Ранее в прессе появились сообщения, что президент США Трамп счел очень «крутой» и «сильной» операцию Украины по атакам дронов на российские аэродромы. Он не афиширует такую точку зрения, так как понимает, что такие удары ВСУ и ответная реакция на них со стороны России заметно снижают шансы на успех мирных переговоров, в которых заинтересован сам президент США.