Данные о сотнях тысяч владельцев электромобилей в Европе попали в открытый доступ из-за ошибки

Техническая ошибка, которая была допущена компанией Cariad, привела к тому, что данные о 800 тыс. европейских владельцах электромобилей, оказались в открытом доступе. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Cariad является дочерней структурой автоконцерна Volkswagen. В интернет попало сразу несколько терабайт информации, в которой содержатся конфиденциальные сведения о транспортных средствах, изготовленных фирмами Volkswagen, Seat, Audi и Skoda. За счет этого 460 тыс. машин можно было отследить, поскольку был выложен доступ к их геолокационным данным. 300 тыс. из этих машин находились в Германии. А всего утечка данных коснулась 800 тыс. владельцев электромобилей.

Журналисты отметили, что такая утечка в первую очередь несла угрозу для правоохранителей, политиков и бизнесменов. Особый риск сложился для владельцев тех транспортных средств, которые находились в зоне военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что два автоконцерна из Японии начали переговоры о возможном слиянии. Honda Motor и Nissan Motor могут объединиться, чтобы успешнее противостоять конкурентам. Если такое решение будет сделано, то новый автогигант займет третье место в мире среди автопроизводителей, уступая лишь Toyota и Volkswagen.