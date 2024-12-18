FT: Honda и Nissan могут объединиться для конкурирования с китайским автопромом

Японские компании Honda Motor и Nissan Motor начали предварительные обсуждения о возможном слиянии на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и меньшего, чем ожидалось, спроса на электромобили. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.

По информации издания, обе фирмы «исследуют варианты объединения, которые помогут им усиливать конкурентные позиции».

В результате такого слияния на мировом автомобильном рынке возникнет гигант с активами в $52 млрд, который займет третье место среди автопроизводителей, уступая лишь Toyota и Volkswagen, что откроет новые возможности для привлечения инвестиций для конкуренции с Tesla и китайской BYD.

Второй крупнейший производитель автомобилей в Китае во II квартале 2024 года обошел Honda и Nissan по глобальным продажам, заняв седьмое место в мире, увеличив объем сбыта на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

FT отмечает, что слияние может повлиять на Mitsubishi Motors, в которой Nissan владеет почти 27% акций, и станет частью новой объединенной компании, способной производить около 8 млн автомобилей ежегодно.

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