Дебошира задержали сотрудники полиции в подмосковном Дмитрове

Жителя подмосковного Дмитрова задержали сотрудники полиции, которого подозревают в нанесении побоев пассажиру автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в дежурную часть поступило сообщение о драке в салоне рейсового автобуса, в результате которой пострадал 66-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Удалось установить, что между двумя пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил несколько раз другого в область головы и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят мужчину за мошенничество с землей на шестьсот миллионов рублей.