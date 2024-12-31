Дед Мороз устроил массовое ДТП на трассе в Уфе

Деда Мороза занесло на трассе в Уфе: Hyundai проскользил по дороге и спровоцировал массую аварию. Об этом сообщает Shot.

Авария произошла 31 декабря на Затонском шоссе, которое ведет на выезд из города. По данным канала, здесь случилось столкновение как минимум шести автомобилей. По предварительной информации, все из-за потери управления со стороны водителя Hyundai. Примечательно, что он был одет в костюм Деда Мороза.

Одеяние главного волшебника Нового года не помогло избежать неприятностей, однако чудо все-таки произошло: в аварии никто не пострадал. Участники ДТП сплотились в общей беде и поставили стул на место происшествия для знака другим водителям. На месте в подробностях инцидента предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

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