Defence Express: Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69, которые страшнее «Кинжалов»

Россия уничтожила Трипольскую ТЭС, крупнейшую в Киевской области, с помощью новейших ракет Х-69, которые представляют для Украины еще большую опасность, чем «Кинжалы», пишет Defence Express.

Дальность действия ракеты составляет около 400 км. Главная ее особенность — полет на сверхнизкой высоте в 20 метров.

С помощью этого оружия Россия может поразить огромное количество объектов на Украине, запуская ракеты с истребителей, которые будут подлетать на расстояние около 50 кс от украинской границы, отмечает издание.

Если допустить, что россияне смогут запускать ракеты и из Белоруссии, то в зону поражения Х-69 войдет вся Украина, кроме Закарпатской области.

Эксперты отмечают, что полное уничтожение Трипольской ТЭС может привести к критичным проблемам на Украине.