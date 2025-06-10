Действия МЧС привели к новому возгоранию в Забайкалье

В поселке Маккавеево, расположенном в Читинском районе Забайкалья, местные жители заявили, что сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) стали причиной распространения пожара из-за поджога сухой растительности. Информацию об этом инциденте распространил телеграм-канал «Чита.ру».

Согласно утверждениям граждан, прибывшие для ликвидации лесного пожара, приближавшегося к селу, спасатели своими действиями, предположительно, спровоцировали новый очаг возгорания, что лишь ухудшило положение.

Сообщается, что пожарная техника, размещенная вдоль границы леса, вызвала воспламенение сухой травы. После того, как сотрудники МЧС покинули место происшествия, огонь распространился на лесной массив. Сильный ветер способствовал дальнейшему усугублению обстановки.

Ранее сообщалось, что на территории лагеря «Огонек» в Забайкалье ликвидировали открытое горение.