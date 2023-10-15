Делегация Госдумы России находится во Вьетнаме с официальным визитом

Во Вьетнам отправилась делегация Госдумы России с официальным визитом. Ее возглавляет Вячеслав Володин, пишет РИА Новости 15 октября.

Планируется, что во время визита состоится заседание комиссии по сотрудничеству между вьетнамским Нацсобранием и Госдумой. Политики обсудят развитие и сотрудничество между странами в направлении сельского хозяйства, транспорта, высшего образования, технологий и иное взаимодействие.

Во время официального визита планируется ряд встреч, в том числе с председателем Нацсобрания и руководством Вьетнама.