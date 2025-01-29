Дело бывшего замминистра обороны Иванова передали на рассмотрение в Мосгорсуд

Хамовнический районный суд передал дело о растрате Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, в Московский городской суд. Об этом сообщило РИА Новости.

В Хамовническом суде состоялось предварительное слушание дела Иванова, и прокурор на нем заявил, что в материалах есть некий секретный документ. По этой причине процесс должен проходить в Мосгорсуде, причем в закрытом режиме.

«Суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд», — указали журналистам.

Теперь решение о том, будут ли слушания проводиться в закрытом режиме, предстоит решать представителям Мосгорсуда. По данному делу Иванова обвиняют в растрате более чем 200 млн руб. при продаже паромов для Керченской переправы, а также в хищении более чем 3 млрд руб. у одного из банков.

Ранее сообщалось, что другой бывший замминистра обороны, Руслан Цаликов, изобличил Иванова своими показаниями. Он рассказал следствию некоторые обстоятельства его дела.